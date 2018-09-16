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≡ "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев осудил расточительность и роскошь при проведении торжеств. Он подчеркнул, что "упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".
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§ 211
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.09.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги заработал, и что, неужели он не имеет право их с большим удовольствием потратить?
Какой то маразм вообще..
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§ bgb
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 16.09.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотелось бы посмотреть, насколько скромно проводят подобные мероприятия сами сенаторы и их родственники. ;-)
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§ elektron
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.09.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
упор нужно сделать на национальные традиции, по примеру узбеков, турков, туркмен".Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778976&topic_id=35543&forumid=1&1537084307

Он хоть в курсе вообще, как они празднуют? наверное нет...
У нас тут турки "социальщики" так празднуют, что вся округа слышит их сигналы машин и музыку. Во всяком случае на свадьбах, пару раз приходилось наблюдать ;-) . А потом в Турцию и там социальную помощь можно гораздо эффективнее использовать, плюс квартиры на время "отпуска" по пол года и дольше сдают дальше или родственникам предоставляют, за что тоже денюжку получают, хотя хаты уже социалом оплачены. Не "хороший" пример однако от товарища спикера. Скромней нужно быть и честней. Нельзя же так! 8-)
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§ Добринцофф
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.09.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи пенсионеры внучку замуж отдали,ну и что бы было не хуже чем у других естественно взяли кредит под пенсию,вообщем была пенсия 60000,а теперь только 30000,но всего то 2 года нужно потерпеть,зато всё как у людей.
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§ сайлау курманов
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2828
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.09.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть завалится в самый пик гулянки и разгонит гуляющих под этим предлогом ,мол как то нескромно гуляем , господа
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* Sniper
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 17.09.18 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Других забот нет....все остальные вопросы порешал человек....
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§ Мишаня
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 17.09.18 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
осудил расточительность и роскошь при проведении

А осудить он другое на государственном уровне не хочет: показушные мероприятия, "повышающие статус и привлекательность государства", от которых с удовольствием открещиваются ведущие страны, но с удовольствием проводят страны третьего мира (читай постсовет)? А результат показухи нулевой: поговорили и забыли. Деньги в бетоне. Бетон не нужен.
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§ Обликоморале
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.09.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не осуждать надо, а брать на заметку.
И проверять, на какие такие доходы гуляют.
Если кровно, честно заработанные, то их полное право.
А если уворованные, то тут флаг в руки уполномоченным органам.
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§ Trueman4400
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 17.09.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас модно стало, собрать деньги молодым и в свадебное путешествие отправить.
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§ dispetcher231
Re: "Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных...
dispetcher231


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 03.08.18
Отправлено: 18.09.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как будто больше проблем у нас нет осталось только тои поскромнее делать
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§ Обликоморале
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.09.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут на "спутнике.кз" прочитал, что иностранцы советуют нам для развития туризма, сделать пышные тои "фишкой" Казахстана. :lol:
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* Sniper
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что иностранцы советуют нам для развития туризма, сделать пышные тои "фишкой" Казахстана. :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779129&topic_id=35543&forumid=1#779129

так сделайте этим туристам АСАТУ,,,,,
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* Sniper
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 505
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
так сделайте этим туристам АСАТУ,,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779138&topic_id=35543&forumid=1#779138

старики любят делать всем АСАТУ, когда сами наедятся. Другой жратвы в наших бескрайних степях для этих наивных горемык не предвидится.
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§ Обликоморале
"Нужно избавиться от роскоши" - Токаев о пышных тоях
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6035
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.09.18 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:

Смотря как платить будут, может и предвидится))
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