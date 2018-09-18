/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В разбойном нападении на пенсионерку обвиняют трех жителей Костаная 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В разбойном нападении на пенсионерку обвиняют трех жителей Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33721
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, напасть на Галину МЕНЯЕВУ и обезвредить ее электрошокером предложил отец троих детей Жаксылык АМИРОВ, который живёт с пенсионеркой в одной многоэтажке в районе КСК.
Читать новость

§ 211
Re: В разбойном нападении на пенсионерку обвиняют трех жителей...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное все детишек нарожали, думали то о чем?
На детей теперь пальцем все будут показывать, их папы грабители старушек..
Профайл

§ Серый волк
В разбойном нападении на пенсионерку обвиняют трех жителей Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9628
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.09.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
На детей теперь пальцем все будут показывать, их папы грабители старушек..


Э не! Через пару тройку лет это ты им будешь показывать под электрошокером куда деньги от сдаваемых хрющевок заныкал!
:-$

А ещё говорят у сценаристов фильмовых кризис жанра, кокос не растет, сценарии не пишутся!
:lol:
В Костанаямана такие милые соседи сейчас проживают!
Что не фрукт, то талант и прямо шедевр! :lol:

Даже править практически ничего не нуно!
Пытаться написать - только портить!
Готовый сюжет для "Бриллиантовая рука - 2"

Тетю кстати проверить нуно. Она же в гипсе в Курган сокровища дома вывезти явно желает! :lol:

И вообще такая тётя явно зря пропадает!

Её бы в акиматум запустить к жуликам! :lol: :lol:
Она бы там шороху навела да порастаптывала аки слон в мышиной лавке всех жопоруких тырильщиков бюджетов и утырочных ковырятелей городских улиц!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.09.2018 - 19:01]
Профайл

§ elektron
В разбойном нападении на пенсионерку обвиняют трех жителей Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

"Серый" ты зачем Марику ОС снёс?
У него всегда всё по полочкам было. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 0
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх