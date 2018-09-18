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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 86 из 87«1...84858687»
Куратор темы: 211
§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем немного дальше..
Рисуем кафель, картинки распределяем и тд..
Видим что дырявить нужно на розетке три кафелинки..
Думаем выдвижную взять со столешни, чтоб в стене не делать, да решили пока проще будет в стене..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А художник берет краски и наносит на холст мазки,
Он рисует снова сказки, уводя нас от тоски....
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§ kbkz1980
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мебеля какого цвета хотите?
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати кафель с Канады у суженной уже есть в ванной.
Смотрим размеры и наслаждаемся..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и высота, или длина..



Ну очень нестандартно..
Клали давно сами, колхоз конечно..
Хотя кафель бесшовный по технологии был..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А мебеля какого цвета хотите

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25444&post_id=779194&order=0&viewmode=flat&pid=779193&forumid=2#779194

По идее надо было мебель, кафель, обои..
Теперь мебель на минимум пол года откладем, подобрать то можно что то будет, но сложно, низ если розовый или какой то там, верх молочный, не знаю еще.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати моя сделала все наоборот..
Обои, кафель, потом мебель..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А художник берет кисти
И прищуривает глаз
Нам рисует кафель чистым
Ласковые волны лишь для нас..



Первая палавина..
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§ kbkz1980
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3756
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.09.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тебе углок пластика на подоконнике срезать придётся,
Мебеля, иначе не влезут совсем чуть чуть.
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тебе углок пластика на подоконнике срезать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779199&topic_id=25444&forumid=2#779199

Хотели угол, но дверь от холодильника тогда не будет все равно открываться, будем резать подоконник весь, сняли его..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Собственно дырка..
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это дырка в хрущевку..



То есть из нее на улицу..
Все думал почему воробьи не заходят в дом, а там какая то решеточка стоит..
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§ elektron
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1929
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.09.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Все думал почему воробьи не заходят в дом, а там какая то решеточка стоит..Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779205&topic_id=25444&forumid=2#779205

А для чего она вообще?
Смотри как бы мураши и прочие насекомые не стали постоялицами. ;-)
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§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
для чего она вообще?

Борщ горячий вечером зимой куда деть?
В холодильник не положишь, на балконе померзнет..
Хрущевка само то..
Картошку, лучок, второй вариант, если много приносишь с гаража домой..
Основа то ее думаю зима, осень поздняя, весна ранняя..
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§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14576
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.09.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В холодильник не положишь, на балконе померзнет..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779212&topic_id=25444&forumid=2#779212

Хрущёвский холодильник - называется... :lol:
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Ответить Новый топик
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