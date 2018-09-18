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§ NG.kz
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в селе Тимирязево в Житикаринском районе. Вчера, 17 сентября, в 14.00 мальчик вышел из дома поиграть и не вернулся.
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§ bgb
Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.09.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, - сообщили в пресс-службе. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318

мальчик сам открыл крышку септика и прыгнул туда?
или же те, кто готовил релиз пресс-службе, очень некомпетентный...
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§ Victor Yang
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10933
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Несчастный случай произошел из-за халатности и недосмотра со стороны родителей, - сообщили в пресс-службе. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318

Как можно это утверждать, не проводя расследования? А крышка была на люке? Она надёжно была закреплена?

Соболезнования родителям и всем близким - сильное горе потерять ребёнка.

[Исправлено: Victor Yang, 18.09.2018 - 14:03]
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* 211
Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4517
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.09.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинили родителей..
Наверняка те, кому принадлежит септик подкуп ли там всех..
Это же проще простого, обвинить родителей..
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§ Солнышко
Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1255
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 18.09.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А крышка была на люке? Она надёжно была закреплена?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318

Понятное дело крышки не было, либо открыта была. Зачем бы тогда розыскники туда полезли? Всех септиков не проверишь. А такое сооружение должно быть не только закрыто, но и огорожено. Если смерть ненасильственная, а несчастный случай, то халатность тут не родителей, а владельцев этого канализационного сооружения. Что-то от Житикаринского района в последние дни такие жуткие новости.
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§ Victor Yang
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10933
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.09.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
А такое сооружение должно быть не только закрыто, но и огорожено.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779168&topic_id=35557&forumid=1#779168

Неее. Такого в нормах нет.
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§ Sniper
Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 503
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 18.09.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Если смерть ненасильственная, а несчастный случай, то халатность тут не родителей, а

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=779171&topic_id=35557&forumid=1#779171

это несчастный случай, по казахски ажал. В деревне много опасных мест. И с коня можно навернуться. И под дерево попасть, когда дергаешь ручку пилы вместе с отцом. В озере или речке утонуть. Лазил пацанчик один. Поскользнулся по скользской наклонке. Никого рядом не было, что бы вытащить его. Все капец пацанчику.
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