Солнышко Re: Тело 7-летнего мальчика нашли в канализационном септике в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1255

Регистрация: 24.08.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Цитата: Victor Yang:

А крышка была на люке? Она надёжно была закреплена?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32318 А крышка была на люке? Она надёжно была закреплена?Источник:

Понятное дело крышки не было, либо открыта была. Зачем бы тогда розыскники туда полезли? Всех септиков не проверишь. А такое сооружение должно быть не только закрыто, но и огорожено. Если смерть ненасильственная, а несчастный случай, то халатность тут не родителей, а владельцев этого канализационного сооружения. Что-то от Житикаринского района в последние дни такие жуткие новости.