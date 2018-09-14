Sniper Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением #16





(Пользователи) Сообщений: 463

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 07:58 В стране с жарким климатом в автобусе висят таблички - налево мужчины, направо женщины. Если европейская женщина игнорирует это правило и подсаживается к мужчине. У него подскакивает давление, и он начинает составлять программу на вечер с этой дамой. Мужчина, заходя в свою половину, должен быть внимателен и осторожен. Лучше проехать несколько остановок, если нет свободных мест. Чем ждать от соседа вопрос, а я, где то вас уже видел))))) И прочие любезности))))) На худой случай, вам погладят коленку и посмотрят вашу реацию)))))