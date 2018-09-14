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* Sniper
Все что вы думаете об автобусах. Поделитесь мнением
Sniper


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Сообщений: 463
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 14.09.18 - 07:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране с жарким климатом в автобусе висят таблички - налево мужчины, направо женщины. Если европейская женщина игнорирует это правило и подсаживается к мужчине. У него подскакивает давление, и он начинает составлять программу на вечер с этой дамой. Мужчина, заходя в свою половину, должен быть внимателен и осторожен. Лучше проехать несколько остановок, если нет свободных мест. Чем ждать от соседа вопрос, а я, где то вас уже видел))))) И прочие любезности))))) На худой случай, вам погладят коленку и посмотрят вашу реацию)))))
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