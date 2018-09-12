Vital Re: Уборка урожая-2018 в Костанайской области #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6157

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Молодца Мейрам! У меня тоже друзья в этой теме. От комбайнера до директора кх. Я как то с ними месяц жил. Не в вашем тоо. В другом. Еще я вчера считал себя зверем. После того как я увидел что вытворяют парни в поле, текущие ремонты , все абсолютно на ходу , двигатели прям в поле снимают. Я ребенок по сравнению с ними.