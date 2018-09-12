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≡ Уборка урожая-2018 в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уборка урожая-2018 в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33666
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.09.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане в самом разгаре находится уборка урожая на полях. Одной из главных житниц страны является Костанайская область, где каждый год хлеборобы собирают около 5 миллионов тонн зерна (в целом по Казахстану этот показатель составляет примерно 20 миллионов тонн).
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§ Vital
Re: Уборка урожая-2018 в Костанайской области
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6157
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.09.18 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодца Мейрам! У меня тоже друзья в этой теме. От комбайнера до директора кх. Я как то с ними месяц жил. Не в вашем тоо. В другом. Еще я вчера считал себя зверем. После того как я увидел что вытворяют парни в поле, текущие ремонты , все абсолютно на ходу , двигатели прям в поле снимают. Я ребенок по сравнению с ними.
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§ olegggon
Re: Уборка урожая-2018 в Костанайской области
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 12.09.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А еще все дороги в районе переваловки усыпаны зерном. Голуби скоро лопаться начнут.
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* Sniper
Уборка урожая-2018 в Костанайской области
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.09.18 - 16:09
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