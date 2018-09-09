





(Полноправные пользователи) Сообщений: 213

Регистрация: 28.04.14 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 01:01 Цитата: Victor Yang:

де такое писали? Они не могут "всю ночь греть", а потом "дать". Они открывают свои задвижки - это и значит что "дали" горячую воду.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32231 де такое писали? Они не могут "всю ночь греть", а потом "дать". Они открывают свои задвижки - это и значит что "дали" горячую воду.Источник:

У нас ведь огромная теплосеть, понятно, что все в 8 утра по щелчку горячую воду не получат, - пояснила "НГ" сегодня, 9 сентября, пресс-секретарь ГКП "КТЭК" Салтанат КАСЕНОВА. - Всю ночь вода грелась с теплоисточников, в 8.00 её пустили по сетям. Дальше должны были сработать ПКСК - открыть задвижки и провести прочие мероприятия. О том, что воду дадут не 10-го, а 9 сентября мы всех предупредили. В ПКСК были разосланы письма, они осведомлены.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32234