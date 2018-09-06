Аким Карабалыкского района извинился за снос статуи железобетонного батыра
Я робот
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Сообщений: 33626
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.18 - 20:24
Аким района пояснил, что деньги на установку статуи были привлеченными – она обошлась предпринимателям в сумму около 1 млн тенге. Новый бронзовый батыр обойдется предпринимателям в сумму около 40 млн тенге. Читать новость
почём сегодня Родиной торгуют? На такие мероприятия. Есть что ещё прикупить для буржуев? Не ну а что? Пока силы и возможности есть, поставим может памятник основателям города. Если место достойное будет и цена сходная!
Не обязательно покупать /продавать. Но у участка земли должно быть прописано назначение. А памятник основателя - дело хорошее, но не вписывается в Рухани Жангыру - поэтому собирать придётся самостоятельно. А начать хотя бы с наименования какой-нибудь улицы в новом районе города.
Kairat stayer: Я в Грузии служил в период союза, как-то в увольнении встретил грузина, тоже в возрасте-дедушку, спросил меня откуда, ответил из Казахстана, он говорит кипчак, отвечаю нет аргын. Он в ответ нет ты всё равно кипчак, повёл к себе домой, посадил на почётное место и рассказал как кипчаки при царе Давиде 4 им помогли в войне с превосходящими сельджуками, отстоят свои земли.Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32216&start=60&1536354543
Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе
В Грузии была Дидгорская битва (1121 год), по различным источникам там участвовало 40 000 кипчаков. Тогда войском кипчаков руководил половецкий хан Атрак, сын Шарухана. Сын Атрака от одной из грузинских княжон Кончак стал героем "Слово о полку Игореве", ты же россиянин, возможно интересовался и читал литературу о древней Руси. Так, этот Кончак помогал восходить князьям на киевский престол. Ну тут можно возразить сказать сказать как некоторые здесь, что сказки и былины. В то время три разных этноса – кипчаки, кимеки, куманы – соединенные одной степью в одну державу - Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками.
Чуть позже в половецкой степи появились монголы (1218 год), в битве возле реки Калке большая часть кипчаков погибло, часть стала служить монгольским ханам, часть переместилась на кавказ (до сих пор есть род кумыки в Дагестане) и еще дальше в Венгрию, последние составили костяк гусарских войск короля. В прошлом году двое из их потомков на лошадях прибыли на ЭКСПО в Астану, заметка в НГ была. Ну и разные времена кипчаки-мамлюки (рабы проданные на рынках) становились правителями, султан Бейбарс в Египте, Айбек правитель северной Индии и Афганистана.
Kairat stayer: vb:Очень большой вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к кипчакам-половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на КавказеИсточник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=778051&topic_id=35456&forumid=1&1536381038В Грузии была Дидгорская битва (1121 год), по различным источникам там участвовало 40 000 кипчаков. Тогда войском кипчаков руководил половецкий хан Атрак, сын Шарухана. Сын Атрака от одной из грузинских княжон Кончак стал героем "Слово о полку Игореве", ты же россиянин, возможно интересовался и читал литературу о древней Руси. Так, этот Кончак помогал восходить князьям на киевский престол. Ну тут можно возразить сказать сказать как некоторые здесь, что сказки и былины. В то время три разных этноса – кипчаки, кимеки, куманы – соединенные одной степью в одну державу - Дешт-и-Кипчак, она же Кумания или Степь Половецкая в разных источниках, в настоящее время признана учёными историками. Чуть позже в половецкой степи появились монголы (1218 год), в битве возле реки Калке большая часть кипчаков погибло, часть стала служить монгольским ханам, часть переместилась на кавказ (до сих пор есть род кумыки в Дагестане) и еще дальше в Венгрию, последние составили костяк гусарских войск короля. В прошлом году двое из их потомков на лошадях прибыли на ЭКСПО в Астану, заметка в НГ была. Ну и разные времена кипчаки-мамлюки (рабы проданные на рынках) становились правителями, султан Бейбарс в Египте, Айбек правитель северной Индии и Афганистана.Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35456&forumid=1&start=75&1536400543
Итак, повторяю вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к этим половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе?
dvb: Итак, повторяю вопрос - имеют ли хоть какое-нибудь отношение нынешние казахи к этим половцам которые жили в Х-ХI веках и кто оказался в то время на Кавказе?
он не сможет ответить на твой вопрос. потому что при вводе в гугле "источник" не может ответить. нет ответа на такой вопрос. поэтому всякие полотнища из инета, которые нравятся ему. он и публикует здесь.
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