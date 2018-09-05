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§ NG.kz
В Костанайской области сохраняется вероятность дождей и гроз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступлением сентября ночи традиционно становится холоднее. Низкие ночные температуры, по прогнозам синоптиков, станут причиной туманов в утренние часы. Особенно высока их вероятность в четверг и пятницу, 6-7 сентября.
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§ 211
Re: В Костанайской области сохраняется вероятность дождей и гроз
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.09.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там или кто это сидит на дороге?
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§ Елена Пикельная
Re: В Костанайской области сохраняется вероятность дождей и гроз
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 249
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 06.09.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это рыжая собака
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