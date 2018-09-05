211 Re: «Я денег никаких не видел» - на процессе по делу... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4267

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:44 По суткам они хорошо делают..

Помню я дал одной структуре бланки без подписей, они наделали подумать только, тогда это был эквивалент 11ти тысячам долларов за пару месяцев..

Разумеется меня потом областники забрали и говорят мол за тучи их, говорю стучать не намерен и не подписал ничего..

Так разобрались...

Что интересно, с одной потом из них на мероприятии через год познакомились и чуть не поженились..

Но она перед этим меня вычислила, думала что я ее застучал, хотя и и не знал вообще кому эти бланки предназначались..