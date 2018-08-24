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§ NG.kz
Игра в войнушку с настоящими танками
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще несколько лет назад об этой забаве знали единицы, сейчас это популярный спорт. Страйкбол - военно-тактическая командная игра, в некоторых странах является видом спорта. Игроки встречаются на полигоне, где, разделившись на команды, выполняют задачи, определенные сценарием, - к примеру, захватывают и удерживают флаг.
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§ Sniper
Re: Игра в войнушку с настоящими танками
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 24.08.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наши игроки на большие игры приезжают в Челябинск и Екатеринбург. Страйкб

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=631&storyid=24589э
как точно все сказано. Больше добавить нечего. Хотя в любом военкомате легко можно найти глубоко запрятанную заявку на работу в данной деятельности.
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§ Xacatel
Re: Игра в войнушку с настоящими танками
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 25.08.18 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Года три-четыре назад был на игре в лагере км 20-30 от города, тогда разыгрывался сценарий "Вооружённый конфликт в Ю́жной Осетии 2008". Очень интересная бойня была. Наверное около суток война шла. Столько народу принимало участие. Спасибо организаторам!
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§ DD
Игра в войнушку с настоящими танками
DD


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.08.18
Отправлено: 26.08.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не совсем понимаю формулировку вашего сообщения!
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