elektron Антифлуд для адекватныхъ. #332





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1835

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:19 Цитата: alex_60:

Другие приоритеты

полагаю это не приоритеты, а просто жаба душитЦитата: alex_60:

Думают заберут все туда с собой. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=34986&viewmode=flat&sortorder=0&start=330 Думают заберут все туда с собой. Источник:

Да как бы опять не заморозили, потому как бабки то живые, а "эти" никому уже не нужные будут.

Люди вроде взрослые, понимать должны!

Да и не в первой уже, что замораживают.