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§ NG.kz
"Атырау" обыграл "Тобол "в матче с массовой потасовкой
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким образом, "нефтяники" одержали третье победу подряд. Команда с 25 очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице КПЛ. В активе "Тобола" осталось 38 баллов и третья строчка.
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§ seroff
Re: "Атырау" обыграл "Тобол "в матче с...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 18.08.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что толку менять тренеров? если игроки рукожопы ,для себя играть не хотят ради своего же самолюбия расформировать клуб и все затраты на него пусть возмещают игроки с миллионными заработками
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