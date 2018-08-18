211 Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3859

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:16 Цитата: drakon:

Марик, не на Канарах - лежат,

а на нарах.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776038&topic_id=35291&forumid=1#776038 Марик, не на Канарах - лежат,а на нарах.Источник:

Это дураки лопухи..

Не знающие как нужно работать чисто..

Туда им и дорога..

Правильно делают что от таких избавляются..

Нужно и дела делать и для народишка что то в рот ему положить..

Но не каждый хочет делиться..