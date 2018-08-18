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§ NG.kz
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33451
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего с начала года за взяточничество к ответственности привлекаются 31 аким и заместитель акима различного уровня (областного - 1, городского - 4, районного - 5, сельского - 21). Осуждены - 12.
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§ 211
Re: Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Есть такая профессия, быть акимом..
Жаль что у меня моска не хватило выучиться на него..
Сейчас бы лежал где нибудь на Канарах, пил бы виски со льдом..
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§ drakon
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14338
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.08.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сейчас бы лежал где нибудь на Канарах

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776036&topic_id=35291&forumid=1#776036

Марик, не на Канарах - лежат,
а на нарах.Что и делает - половина Акимов... :lol:
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§ 211
Во взятках подозревают более 30 акимов и заместителей акимов в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3859
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.08.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, не на Канарах - лежат,
а на нарах.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=776038&topic_id=35291&forumid=1#776038

Это дураки лопухи..
Не знающие как нужно работать чисто..
Туда им и дорога..
Правильно делают что от таких избавляются..
Нужно и дела делать и для народишка что то в рот ему положить..
Но не каждый хочет делиться..
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