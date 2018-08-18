211 Re: Причины укрепления тенге после резкого падения назвал... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3854

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата: действенной мерой было бы снижение количества денежного наличного оборота

Если бы это касалось депутатов и прочих чиновников топ ранга..

Назначить им зп в 100 тысяч..

А так все с меня буквально списано, и за Иран в том числе..

Сказали бы мне, я б красивее написал..