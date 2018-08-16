Ваш земляк Re: В тисках малого бизнеса и власти #4





(Пользователи) Сообщений: 1878

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 12:20 Хоть и обещался больше не писать, но не утерпел.

Поехали мы как-то раз в Самару устанавливать мебель в новостройке. Хозяином оказался мужчина, явно знакомый со всеми перипетиями строительных норм и правил, короче - СНиП. В процессе установки, и, по секрету, после совместного распития энного количества водочки(уже после установки), этот мужчина рассказал историю приобретения данной квартиры. Оказалось, что он проживал в доме, на территории которого был построен данный жилой комплекс. Соседи были вынуждены продать принадлежавшие им дома чисто за символическую сумму, т.к. были людьми, не знакомыми с законами. Ну а мужчина, кстати, после инсульта, был в курсе всех требований. Да ещё у него оказался хороший знакомый в администрации этого района, который ознакомил его с проектом этого жилого комплекса. По этому проекту выходило, что все коммуникации проходили через его участок. Вот мужчина и не стал продавать за копейки свой дом.

Началось строительство. Мужчина увидел, что краны вынуждены переносить грузы через его территорию и заставил выплатить застройщика 500 тысяч рублей за это. И главное - всё по закону.

В итоге - мужчина продал свой дом за рыночную стоимость (а она в Самаре ой какая высокая!), получил в качестве компенсации двухкомнатную квартиру для себя и скидку на квартиру для сына (они живут на одном этаже, только в разных концах коридора).

Мужчина работает преподавателем в каком-то строительном ВУЗе. Это я понял, кода увидел много специальной литературы и множество конспектов на строительную тему. Сам в строительном техникуме учился.

Вывод - знайте законы!!!