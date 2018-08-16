Victor Yang Автобус тронулся, бардак останется #16





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:51 Цитата: Xacatel:

Есть парки, набережные, пусть там и катаются. А в сити-центре хочется посидеть, отдохнуть.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35271&viewmode=flat&sortorder=0&start=0 Есть парки, набережные, пусть там и катаются. А в сити-центре хочется посидеть, отдохнуть.Источник:

Какой-то классический эгоизм. В сити-центре, значит, хочется отдохнуть, а в парках и на набережных - нет? Или это потому что ты в сити-центре чаще бываешь?