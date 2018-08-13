elektron Моя Деревенька и её окрестности. #13201





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1780

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:16 Цитата: Обликоморале:

Думаю у тебя сосиски баварские полный холодильник, а так же фуагра и сыр французский с плесенью есть. Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=25576&post_id=775439&order=0&viewmode=flat&pid=775382&forumid=2#775439 Думаю у тебя сосиски баварские полный холодильник, а так же фуагра и сыр французский с плесенью есть. Источник:

Да без проблем. Сыр и без плесени есть, на крайняк и колбасу если что с плесенью найдём

Сыр и вино только что из Франции привёз. Хотя и у нас есть, но вкус как то отличается, не то нам тут впихивают.