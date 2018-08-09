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≡ Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейд по Сити-центру провели представители отдела ЖКХ, полиции и городского акимата. Главная цель – убрать все незаконно стоящие киоски и аттракционы. Как выяснилось, только один киоск имеет весь пакет необходимых документов.
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§ Vradon
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 91
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.08.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие у нас «добросовестные» предприниматели. Уже негде яблоку упасть в сити центре
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§ yudjin
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
yudjin


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Сообщений: 5467
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ещё паровозики эти...

Говорят, подобный паровозик был замечен даже в Парке Победы... вот где срамота несусветная...
Осталось только товарисчу Досжанову аттракционов туда натащить, мороженое и караоке...
...и будет СКВЕРный бедлам - 2
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§ Валентин
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Говорят, подобный паровозик был замечен даже в Парке Победы... вот где срамота несусветная...


Так и есть, он там присутствует, вкупе с остальными аттракционами.
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§ Трэвэл
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
Трэвэл


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Сообщений: 48
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Если обложить непосильным налогом, эту радость для детишек, то завтра удвоятся цены на услуги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31946?1533883596

Если что, и сейчас стоимость этой радости не маленькая. Правильно и делают, что заставляют приводить в соответствие документы. Если дать слабинку и пойти у всех на поводу, завтра в сквере и сити-центре начнется торговля дачной продукцией, а послезавтра деревенским самогоном.
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§ Victor Yang
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
глаза на что дадены?

Может тогда все ПДД и правила ТБ отменить?
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§ alex_60
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Может тогда все ПДД и правила ТБ отменить?


странный ты. веришь что пдд и тб спасут тебя от "паровозика".
ходи дальше с закрытыми глазами, и верь в это.
но это глупо.
в первую очередь как раз глаза спасут.
к твоему сведению.
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§ marusya
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
marusya


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 10.08.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это нет законных оснований убрать? Земля в сити-центре принадлежит местному исполнительному органу- то есть акимату.... договор ни с кем на землю не заключен, аренду никто не платит, получается завтра любой желающий может прийти встать где хочет и заниматься предпринимательством (причем абсолютно бесплатно). ВОТ ЗДОРОВО!!! Когда убирали торговые павильоны по городу, то быстро нашли основания,и не боялись повредить убирали спецмашинами, а здесь может этим чиновникам и не выгодно их убирать! возникает вопрос: может они с них имеют что-то? Надоел этот бардак, идешь с детьми и боишься их на шаг отпустить, вдруг кто собьет на веломобиле!!!!! Есть парк с надежными аттракционами, так они по всему городу, как на базаре, аттракционы расставлены(сити-центр, набережные,бульвар молодежи) просто прогуляться нет места….
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§ Маркс
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
завтра в сквере и сити-центре начнется торговля дачной продукцией, а послезавтра деревенским самогоном.

А нельзя наоборот - завтра самогон, а дачников поставить на воскресенье?
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§ таноми52
Re: Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.08.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
marusya:



С почином!
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§ Victor Yang
Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в первую очередь как раз глаза спасут.
к твоему сведению.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775092&topic_id=35209&forumid=1#775092

Если за рулем дурак и он знает что наказания не последует - никакие органы чувств тебя не спасут.
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