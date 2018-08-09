marusya Власти Костаная пока не могут навести порядок с незаконно размещенными аттракционами и киосками в Сити-центре #21





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 10.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:55 Как это нет законных оснований убрать? Земля в сити-центре принадлежит местному исполнительному органу- то есть акимату.... договор ни с кем на землю не заключен, аренду никто не платит, получается завтра любой желающий может прийти встать где хочет и заниматься предпринимательством (причем абсолютно бесплатно). ВОТ ЗДОРОВО!!! Когда убирали торговые павильоны по городу, то быстро нашли основания,и не боялись повредить убирали спецмашинами, а здесь может этим чиновникам и не выгодно их убирать! возникает вопрос: может они с них имеют что-то? Надоел этот бардак, идешь с детьми и боишься их на шаг отпустить, вдруг кто собьет на веломобиле!!!!! Есть парк с надежными аттракционами, так они по всему городу, как на базаре, аттракционы расставлены(сити-центр, набережные,бульвар молодежи) просто прогуляться нет места….