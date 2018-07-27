Елена Пикельная Re: Задача - научиться ходить #1





(Журналисты) Сообщений: 246

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 14:49 Мы уже получили первый адресный взнос в этом туре проекта. Читательница Юлия перечислила на карту Каспи банка 1 000 тенге для Анель. Кроме того, на эту же карту есть поступления от других читателей: 5 000, 10 000 и три взноса по 2 000. Итого всего сейчас на карте Каспи 22 000 тенге.

Кроме того, у нас есть наличные поступления. 50 000 тенге - от издателя "НГ", 60 000 - от форумчанина под ником PMKZ и 10 000 - постоянный читатель, не желающий называть себя.