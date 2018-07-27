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§ NG.kz
Задача - научиться ходить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рамках нашего проекта вновь требуется собрать 600 000 тенге. Именно такая сумма нужна для того, чтобы удовлетворить просьбы обоих участников.
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§ Елена Пикельная
Re: Задача - научиться ходить
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 246
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 27.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы уже получили первый адресный взнос в этом туре проекта. Читательница Юлия перечислила на карту Каспи банка 1 000 тенге для Анель. Кроме того, на эту же карту есть поступления от других читателей: 5 000, 10 000 и три взноса по 2 000. Итого всего сейчас на карте Каспи 22 000 тенге.
Кроме того, у нас есть наличные поступления. 50 000 тенге - от издателя "НГ", 60 000 - от форумчанина под ником PMKZ и 10 000 - постоянный читатель, не желающий называть себя.
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§ Елена Пикельная
Re: Задача - научиться ходить
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 246
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 01.08.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня постоянный читатель, не жалеющий называть себя, внес в кассу проекта 3 000 тенге. Спасибо!
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