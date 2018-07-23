Цитата: Обликоморале:

но и быть эстетически приятным.

Сразу видно, в изнеженной семье жыл..

Для меня сама эстетика была кусок мяса, хлеб и чай с сахаром, по норме.

И с 13и лет работа на кирзаводе.

Бабы, то есть сестренки на кухне вертелись, баурсаки учились делать..

Не до эстетики и всякого рода травы на столе..

Зимой после школы и после скота, когда наносишь до 40 ка ведер воды им, сено, навоз, какая к чертям эстетика..

Хором , нас человек 18 было садимся, хором уходим..

Круглый стол со стульчиками помню советский..

Пожрать поспать и на боковую..

Это как с детства приучен..

Или разнежен как девочка..