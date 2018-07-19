Обликоморале Маленькая страна большого акима #93





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5600

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:59 Цитата: Kairat stayer:

Ты так же ярлыки вешаешь, если подходить с твоей точки зрения дисскусии. Это раз.

Ты называешь мнением, да не вопрос. Я обозначил лозунгом, что не так? И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два.

Я имею так же право, на свое личное мнение, которое вам не нравиться. Это три.

И далее...в сторону того же Д. Качеева, читай внимательно, что было мною сказано...без сарказма..но ты уже по своему уразумению передернул.

И в общем и по существу, все так и далее , и в этом роде у вас теперь продолжается.