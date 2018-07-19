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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33212
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Trueman4400
Re: Маленькая страна большого акима
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:Где же вы, где, солнышки ясные?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24518&start=60&1532322849


Можно бесконечно бодаться по этому поводу, по-моему все ясно : перебодать таких как обликоморале не цель, главное - есть и другое мнение, которое не хотят здесь признавать. Но высказать все же дают. Хоть и называют всяко-разно. Нормальной дискуссии здесь не всегда получается сложиться.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Ну если вы бодаетесь, а у других нет такого желания, к чему тогда ваши претензии?
И прежде чем упрекать кого то в неприятии чужого мнения, на себя обратите сначало внимание.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мы тут не на партийном съезде, с вашими лозунгами и нурлукунскими позами.


Ярлыки в очередной раз вешаешь, за позы речь ведёшь, так ты и не заметишь когда в неудобное положение поставят, где с моей стороны в этой ветке лозунги и.т.д. увидел, даже если и были бы-так это моё мнение. Также Д.Качеев и другие высказывают свои субъективные мнения (личные). Ты же утверждаешь, что команду фас дали, кто может дать, что они по твоему на государство работают.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты так же ярлыки вешаешь, если подходить с твоей точки зрения дисскусии. Это раз.
Ты называешь мнением, да не вопрос. Я обозначил лозунгом, что не так? И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два.
Я имею так же право, на свое личное мнение, которое вам не нравиться. Это три.
И далее...в сторону того же Д. Качеева, читай внимательно, что было мною сказано...без сарказма..но ты уже по своему уразумению передернул.
И в общем и по существу, все так и далее , и в этом роде у вас теперь продолжается.
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