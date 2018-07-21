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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Нет не писал огромными буквами, н

Так..
Маленькими писал?
Совсем совсем маленькими, на сколько это возможно, тихонько так - я патриот?
Было или нет?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И над ней не нужно издеваться в другой ветке, про Родину..Она сама еще толком не знает что это такое..Ты чего от нее хочешь?

Вот тебя прёт походу!
Кто над кем издевается? У тебя точно всё в порядке?
Сам всё озвучиваешь, а потом претензии предъявляешь
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Что кричал там про какой-то долг стране, с

Идем дальше..
Где?
Где я Кричал про Долги Стране?
Еще одна маленькая ложь, чтобы забыть другую Ложь про Патриотство?
Долг я обязан отдать прежде всего своей семье, они для меня моя Родина, мои родители, моя семья, сестра, племяшки..
Именно это я и сказал..
Перечитай.
Не позорься, говоря еще одну Ложь..
Хотя бы перед собой..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31701&start=30#comment_1
Лично себе то хотябы не ври 8-)

[Исправлено: elektron, 21.07.2018 - 16:34]
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто над кем издевается? У тебя точно всё в порядк

Ты в издевательском тоне начал отзываться о моей 15ти летней девчонке..
Ну потерли же, что уш..
Ты ее впихнул вообще не в тему..
Болезни моей семьи, учет в тубдиспансере..
Ты там начал оскорблять, пользуясь тем, что тебя не тронут..
Зачем?
Теперь тут начал..
Зачем?
Если солгал, так и живи с этим.
Зачем оскорблять еще больше, и врать?
Тебе это доставляет удовольствие?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты в издевательском тоне начал отзываться о моей 15ти летней девчонке

Попрошу уточнить где?
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
Свист раздаеться не подецки.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лично

Где я там сказал что я патриот, во первых.
И во вторых я там сказал что уже и тут повторил.
Родина это моя семья, мои поля, луга, мать родная, дети..
И долг мой, защитить их в случае чего..
Не бежать заметь, не путать защиту чиновника со своей семьей..
Для меня моя семья главнее прежде всего..
И где наш дом.
В том моя Родина..
И да, в случае чего я отдам свою жизнь за них, а не какие то там долги..
Долг в данном случае защита их..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты ее впихнул вообще не в тему..Болезни моей семьи, учет в тубдиспансере..Ты там начал оскорблять, пользуясь тем, что тебя не тронут..

Ну всё погнало. Меня так же стёрли, но тебе не в домёк.Цитата:
211:
Теперь тут начал..

Я ничего не начинал, сам всё спровоцировал, но тебе походу не понять..Цитата:
211:
Зачем оскорблять еще больше, и врать?

Ещё раз и последний Где? Врёшь тут ты один.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Попрошу уточнить где

Потерли, уже сказал.
Ты теперь конечно ни при делах..
И меня там потерли за ответ..
Конечно теперь можно вопросить где..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Свист раздаеться не подецки.

Разберёмся надеюсь, хотя сомнения присутствуют :-P
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да не мечи бисер.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и всё! Будем терпеть 8-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Ответить где я сказал маленькими буквами что я патриот, не в состоянии..
Начал бросаться, угрожать, девчонку мою оскорбил, туберкулезом всю семью попрекнул, то что я продал мать..
Да уш..
Нормально так..
И это только потому, чтобы замямлить о том, что соврал о Патриотизме, сказав что я там что то сказал..
Вас понял..
До свидания..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ответить где я сказал маленькими буквами что я патриот, не в состоянии..Начал бросаться, угрожать, девчонку мою оскорбил, туберкулезом всю семью попрекнул, то что я продал мать

Шо опять понесло? по новой? Харош гнать, где и кого я оскорбил? Давай в студию. Причём моими словами, раз нато дело пошло.
Угрожать? Хм Давай факты в студию, что бы не быть голословным... Ну и так далее.
Если нечего сказать так лучше промолчать, чем соврать 8-)
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