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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Марик , в Кустанае есть апт

О, спасибо..
А я в Б еще хожу около Драмтеатра, там тоже нет пенсионок и мне как постоянному покупателю на большие суммы идет там скидка..
Сюда тоже зайду, посмотрю.
В Рудном то все дороже плюс скидка, получается как в Костанае без скидки..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на своей деревеньке побыл..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вот помидорки..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перец..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огурцы наконец то..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу моем машину и какие то ковры дорошки..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом проехали за речку на заброшенные дачи..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя бригада пробирается сквозь метровые заросли..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то красивые шишки, еще зеленые..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Облепихи тут полно, что собственно и нужно..
У нас то ее нет..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вишня пропадает..
Жалко..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще облепиха..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот первая в этом году свежая наша картошка..
На базаре очень дорогая..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец пошли недалеко на ближайший несанкционированный пляж за городом побултыхаться..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В районе какого то моста..
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Ответить Новый топик
Страница 863 из 864«1...861862863864»
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