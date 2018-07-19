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§ NG.kz
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свалке возле дома № 171 по ул. Шаяхметова в Костанае «НГ» уже сообщала два месяца назад. После публикации свалку вокруг мусорных контейнеров убрали. Однако, по словам жительницы этого дома Людмилы УШАКОВОЙ, позвонившей в редакцию, в результате стало только хуже.
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§ 211
Re: «Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А люди несут мусор на старое привычное им место, где контейнеров уже нет, и просто скидывают в общую кучу.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24510


И почему это не сказать этим людям прямо там же в глаза и не отводя взгляда?
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§ bgb
Re: «Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3868
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
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