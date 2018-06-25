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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Саудовская Аравия -----Египет.
Уругвай ------Россия. оба матча в восемь вечера по нашему.
первые в Волгограде.
вторые в Самаре.
КУйбышев.
аэропорт КУрумоч.
я там год жил.работал точнее. нет, не в аэропорту.
в гостинице при ВАЗЕ. жил
на ВАЗЕ работал
Волга ... река...

[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 09:23]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
специально здесь написал.
а то какой-то геноцид в лице Виктора наблюдается.

[Исправлено: alex_60, 25.06.2018 - 09:35]
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 514
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.06.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трудно вам там сейчас.
рыжий за океаном, за чисткой зубов в шесть утра..
такую хрень пишет, сидя на унитазе,
про германию .
диву даешься.
больной на голову он похоже.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Вкусная вишня,буду сегодня вечером - кушать... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то герр Виктор стал плохо относится к своим обязанностям в ауле. Может акима переизбрать? Кто за-кто против?))))
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.06.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

В Курумочах, были времена, частенько взлетал-садился. Самару и Тольятти обожаю, нравится там оченна.
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