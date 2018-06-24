3DO Re: Экскаватор провалился в Тобол #3





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Регистрация: 14.11.07 (Пользователи) Отправлено: - 20:15 2 Ваш земляк:

Верно говоришь. По проекту, работа экскаватора на этом участке и подразумевалась с плавсредства. Но, то ли подрядчики не стали заморачиваться и решили сэкономить, то ли не нашли оборудование, то ли хз...

Работа земснаряда, в силу определенных причин, была предусмотрена лишь на следующий год. На этот, из работ, осталась лишь раскорчевка кустарника.