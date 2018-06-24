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§ NG.kz
Экскаватор провалился в Тобол
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32983
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.06.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На набережной Независимости в Костанае экскаватор чистил на берегу камыш и провалился в реку Тобол.
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§ Ваш земляк
Re: Экскаватор провалился в Тобол
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я видел, как возле Самары, на какой-то небольшой речушке, экскаватор на понтонах речной песок добывал. Почему десь тоже так не сделали?! И не проще ли было земснаряд пригнать?!Я помню, что этот залив именно земснарядом и намыли.
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§ Vital
Re: Экскаватор провалился в Тобол
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5683
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Непереживай. Вроде это тот самый. Который и набережную копал. Думаю у нас их не много. Этот от дедов еще остался. Спасут 100%)))
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§ 3DO
Re: Экскаватор провалился в Тобол
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1902
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 24.06.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 Ваш земляк:
Верно говоришь. По проекту, работа экскаватора на этом участке и подразумевалась с плавсредства. Но, то ли подрядчики не стали заморачиваться и решили сэкономить, то ли не нашли оборудование, то ли хз...
Работа земснаряда, в силу определенных причин, была предусмотрена лишь на следующий год. На этот, из работ, осталась лишь раскорчевка кустарника.
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