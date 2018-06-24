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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1484
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на 95 забили .

И как забили. Наверное лучший гол ЧМ будет
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И как забили.


гол- красота.
особенно когда в замедленном повторе.
все повернулись и с открытыми ртами смотрят как летит мяч в угол.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а по большому все работает на Россию.
санкции- манкции .... всем надоело. результат ноль.
а тут такой ВСЕЛЕНСКИЙ чемпионат. .
с такими да же не знаю так сказать ..делами.
слово... на стал произносить намеренно.
оно уже зарезервировано.
наверное фрау на финал приедет.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
.

И как забили. Наверное лучший гол ЧМ будет

:lol:
Ну немец, не будет немцем, если не похвалит свою команду.
Еще только 1/3 чампионата прошла, такшта думаю лучшие голы еще впереди.
Возможно в ворота сборной ГДР. :-P
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольно...
-----------


Ведущий футбольный обозреватель «NY Times» Рори Смит проехался в плацкартном вагоне. Впечатлений – море.

«Это мой дом на следующие 24 часа. Еду из Екатеринбурга до Самары. Оказывается, поезд проедет дальше, до Анапы – курорта на Черном море, поэтому ощущения, как при поездке из Манчестера на остров Фуэртевентура (испанский остров в Канарском архипелаге)».

«У меня все ок, взял с собой вафли».
«Мой настрой во время путешествия был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные яйца и маринованные огурцы. Этот запах... никогда не выветрится».
«Поедателями яиц оказались мама и дочь, которые едут в Анапу в отпуск. Мама какая-то взволнованная и даже немного сердитая. Дочь зовут Вероника, она любит динозавров и очень милая»
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В первые 12 часов поездки мы не особо разговаривали, так как я совсем не знаю русский язык. Но в вагоне с нами ехали детишки от пяти до одиннадцати лет, которых очаровал иностранец (я). Поэтому четыре часа мы провели говоря друг другу: «Привет, друг».

«Иногда моя соседка, которая была мамой, предлагала мне фруктов или еще чего поесть, так как у меня с собой были только вафли и вода».

«Я совершил тактическую ошибку, просчитался, так сказать, не взяв в дорогу нормальную еду. А всю наличку потратил на вафли. Поэтому двери вагона-ресторана были для меня закрыты. А там можно было поесть спагетти с сыром или сэндвичи. Но все хорошо, до Самары оставалось несколько часов».

***
«Любой, кому не посчастливилось видеть меня без футболки догадался бы, что я люблю перекусить по ночам. Я все съел, это было потрясающе, а женщина помогла мне еще раз».

«Я поблагодарил женщину и показал, что мой живот полон. А мама достала упаковку клубничных печенек. Прибегнув к помощи Google переводчика я объяснил женщине, что ей еще ехать дальше, а я наелся. Но она меня проигнорировала и положила печенье ко мне в сумку».

«Я не из тех, кто будет кричать о том, что такого вам не расскажут о России в масс-медиа, но уверен, что такого точно бы не произошло со мной в британском поезде. Конечно, я редко езжу в поезде без мешков с конфетами, но все же. Спасибо, леди. Ешьте яйца, сколько угодно».
Катайтесь поездами РЖД.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из прошлого ничего за 100 лет не поменялось/касаемо поездов/

"Таково настроение против Австрии у всех в России, от генерала до
солдата", - сообщал Бисмарк жене. В столицу он возвращался по "сидячему"
билету, не желая ехать в спальном отделении, чтобы не лишить себя
удовольствия еще раз понаблюдать за русским бытом. Посол опять смотрел, как
россияне истребляют жирных цыплят, снимают рыжие пенки с топленого молока в
кувшинах, вовсю хрустят солеными огурцами, а молодой смышленый купец, с
недоверием поглядывая на Бисмарка и его лакея, плотоядно обкусывал громадную
телячью ногу. Камердинер Энгель быстрее посла освоился с русской речью, и
Бисмарк спросил его - о чем сейчас говорят русские?
- Очень жалеют нас, что мы ничего не едим. Какая-то старушка сунула
Бисмарку ватрушку:
- На, родимый.., покушай, бедненький... Бисмарк вернулся из поездки,
убежденный в том, что Россия имеет два могучих сердца - в Москве и
Петербурге.

Бисмарк "Битва железных канцлеров"

8-) 8-) 8-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самый популярный бразильский болельщик.
А....НА, БРАТАН.(цы)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости с Украины.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну немец, не будет немцем, если не похвалит свою команду.


да уж. чуть не обоср.....ь. Лев по моему точно наложил.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Англия Панама.
смотрим.
второй матч в Свердловске интересней конечно.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сема переобулся.)))
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начался футболл.
англичане колотят.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.06.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штуки три есчо вколотят чи нет?)))
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