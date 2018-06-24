Vital Re: БелАЗ, Белшина, Беларусь. #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5683

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:44 Че такое Беларуссия? Это бывшие менты работающие в охране .вернее сидят в сторожке у таджиков и т.д их фирм в москве. Спрашиваю почему? Ответ прост. Зарпл в два раза больше. Че такое Беларуссия? Это устаревшое оборудование которое досталось от ссср. Которое в европе не нужно. Только в снг( пока) мы конечно не лучше. Мы сразу не стались голову морочить. Продали и все.