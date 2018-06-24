/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 817 из 817«1...815816817
§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ирину федишин так и не оценил. Грустно. Классная певица.

Посмотрел. Так, третий сорт, не брак. По мне, так Настя Каменских - вот где настоящая хохлушка! А ещё мне нравятся народные украинские песни - "Несе Галя воду", "Ничь яка мисячна", "Ой, хто пье - тому налывайте", "Зеленее жито","Черемшина". Вот и сейчас включил, слушаю.А Винник "Ничь яка мисячна" испортил своим исполнением.
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4182
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.06.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А вообще-то с клещами шутки плохи - будешь потом ещё воробьям фигушки крутить. Мне про мужика рассказывали - после укуса клеща у него, не сразу правда, память стала пропадать. Мог с одним человеком несколько раз поздороваться. А кого-то вообще парализует.

Цитата:
Vital:
Меня я так понял не берет уже клещ.

я под столом почти: Виталь, у тебя что ли наоборот: клещ если тебя укусит, то ему уже пить нельзя и он будет фиги воробьям крутить? :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати чет нас чет лесов вы землячек погорячились))) вроде там луга , поля у вас бугурслане)))  

Луга тут южнее, а у нас леса! Растут клёны обыкновенные, клёны канадские, осина, ольха, липа, дуб, ель, сосна, берёза.Родители живут в деревне, так там с трёх сторон лес. А чуть подальше, под Бузулуком, вообще заповедник,"Бузулукский Бор". Под ним нефти, говорят - море! Нефтяники всё хотят этот заповедник в простой лес перевести, чтобы нефть качать. Не дают. Пока.
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.06.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Не буду спорить. Ты ты там живешь. Скажу с своей так сказать колокольни мне показалось ваша природа чем то мне напомнила костанайскую природу. Почти одинакова. Ну не будем считать сколько у вас или нас больше деревьев?
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не спорю, так и есть. Только ветров таких нет. Тут и морозы бывают, правда, последние зимы ниже 30-35 градусов морозов не было. А ещё град частенько бывает, крыши шиферные бьёт да машины. Вот сегодня жара была, 35 градусов на солнце.
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.06.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
я под столом почти

Да там походу клещу помощь нужна, прививки и уколы... Не зря же он спрятался :lol:
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А сейчас включил казахскую народную музыку. На Зайцев.нет скачал. И народную, и современную. Слушаю иногда, ностальгирую.
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да там походу клещу помощь нужна, прививки и уколы... Не зря же он спрятался

Сразу вспоминается КВН, СТЭМ команды "Добрянка", где физрука клещ укусил."Клеща-то вылечили, а Игорь Валентинович... Короче, сейчас сами всё увидите!"
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Карина Абдулина - Колыбельная казахская. Вообще шедевр!!!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1737
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 24.06.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скачал на Ютубе клип Ланы - Периште.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 817 из 817«1...815816817
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 52
Пользователей: 0
Всего: 52

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх