Цитата: Валентин:

Список заболеваний, от которых сейчас лечат всех без разбора - сокращают, статья про это.

Насчёт этого тоже вопрос спорный, сколько только НГ собирает, а сколько ещё нуждается в помощи?Цитата: Валентин:

Ну или больница будет спасать инфарктника-инсультника за свой счёт, без оплаты и на свой страх и риск, например.

Ну при страховании изменится только что за деньги, а так также на свой страх и риск, или?

ПС: ВИЧ не есть заболевание, лишь вирус, переходящий а СПИД (т.е. побочный эффект, как и при гриппе к примеру, со смертельным исходом) Но уже сегодня есть медикаменты, позволяющие с ВИЧ жить долго и счастливо.