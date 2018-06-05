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§ NG.kz
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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§ yudjin
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5338
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.06.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК

усё прально - великой стране в великой степи не нужны расходы на каких-то там больных людишек - есть понты поважнее. Ведь спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
И ведь каждый год в сми пишут письма о нехватке/отсутствии/не выделении средств и лекарств для больных диабетом и другими болезнями... Ситуация из года в год не улучшается. Чиновники способны лишь вычеркнуть проблему (читай больных живых людей) из списка. Нет списка - нет проблемы!... и чиновники сыты, и имидж страны в сми не запятнан!
А вообще интересная политика у страны: для своего человека сделать как можно хуже.
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§ drakon
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом.

Да просто - запретить диабетикам - покупать сладости... :lol:
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§ таноми52
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
таноми52


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Сообщений: 32
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл на попятый: "Список хронических заболеваний, от которых сейчас в Казахстане лечат бесплатно, не будет сокращаться, заверил во вторник журналистов в кулуарах правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов. Напротив, подчеркнул глава ведомства, в рамках реформирования перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, списки больных будут уточняться и расширяться с тем, чтобы все нуждающиеся получили необходимые препараты...болезни, особенно диабет и многие другие важные заболевания сейчас будут включены в перечень заболеваний, требующих особого, динамического наблюдения. То есть, будет четко оговорен перечень этих заболеваний, четко будет оговорено количество и кратность диагностических исследований, консультаций, а также четкий перечень бесплатных лекарств, которыми будут эти больные обеспечиваться."

Если это так, то почему предложен к обсуждению проект приказа МЗ РК с исключением этих заболеваний из списка тех, по котором предполагается проводить лечение бесплатно? А вдруг номер пройдёт?
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§ таноми52
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да просто - запретить диабетикам - покупать сладости...



Эх, если б углеводы были только в сладостях!
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* Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7402
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.06.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Если это так, то почему


Потому что речь идёт об исключении бесплатного лечения в рамках ГОБМП.
"Бесплатно" лечить граждан, за которых кто-то (или они сами) отчисляют в ФСМС - будут.

Но многих это не очень обрадует, конечно.
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§ drakon
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13934
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эх, если б углеводы были только в сладостях!

Кстати, алкоголь и табак-снижают
уровень сахаоа в крови... :lol: :lol: :oops:
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§ Сыкымы
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 05.06.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кстати, алкоголь и табак

Некоторые могут воспринять как призыв к действию. :-)
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* elektron
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да просто - запретить диабетикам - покупать сладости...

Если бы всё так просто было ;-) При типе 2 может и помочь, но как таноми и писала, углеводы.
А вот тип 1 уже посерьёзнее будет. Простым изменением питания не отделаешься... Инсулин нужен, а он денег стоит и приборчик для контроля сахара нужен.

[Исправлено: elektron, 05.06.2018 - 13:55]
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* elektron
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Потому что речь идёт об исключении бесплатного лечения в рамках ГОБМП."Бесплатно" лечить граждан, за которых кто-то (или они сами) отчисляют в ФСМС - будут.Но многих это не очень обрадует, конечно.

Это то вроде понятно. Но где механизм на законодательном уровне тогда? Который бы регулировал, требования по оплате ФСМС, с обязательным страхованием? Как то не понятно? Или Хронические вирусные гепатиты, теперь могут распространятся бесконтрольно? Я понимаю вопрос не к Вам. Но как то не логично. Заболевание то заразное. Или какие цели преследует МЗ РК тогда, тоже не совсем понятно?

[Исправлено: elektron, 05.06.2018 - 16:37]
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* Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7402
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.06.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это то вроде понятно. Но где механизм на законодательном уровне тогда? Который бы регулировал, требования по оплате ФСМС, с обязательным страхованием?


Да вроде доступно всё.
Вот есть ГОБМП, с перечнем услуг доступных для любого гражданина и негражданина РК, вне зависимости от статуса в ФСМС (тут список).
И вот ФСМС, из которого будут финансироваться остальные услуги (тут список) для граждан РК и неграждан производящих отчисления в ФСМС (тут список условий).

Список заболеваний, от которых сейчас лечат всех без разбора - сокращают, статья про это.

Лично мне (лично мне) понятно зачем, но так же понятно что через некоторое время обязательно образуется труп, и не один.
И министру в СМИ радостно расскажут, что человека можно было спасти, и виноват в этом именно он.

Ну или больница будет спасать инфарктника-инсультника за свой счёт, без оплаты и на свой страх и риск, например.
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§ Макарыч
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 05.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снижений по ставкам налогов не было, других послаблений тоже никаких не наблюдается. Наоборот, обязательства населения выросли в виде ОСМС. Значит, логично, что со стороны Государства обязательства тоже должны увеличиться, а их наоборот уменьшить хотят ))))
Где логика в феодальном государстве?
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* elektron
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пардон, но Цитата:
Валентин:
(тут список).

иЦитата:
Валентин:
(тут список условий).

не работают.Цитата:
Валентин:
И министру в СМИ радостно расскажут, что человека можно было спасти, и виноват в этом именно он.

Так и я про тоже. вроде логичнее было бы просто ввести обязательное страхование для всех сначала, а после уже как то кастрировать систему :-x
Профайл

* elektron
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1317
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Список заболеваний, от которых сейчас лечат всех без разбора - сокращают, статья про это.

Насчёт этого тоже вопрос спорный, сколько только НГ собирает, а сколько ещё нуждается в помощи?Цитата:
Валентин:
Ну или больница будет спасать инфарктника-инсультника за свой счёт, без оплаты и на свой страх и риск, например.

Ну при страховании изменится только что за деньги, а так также на свой страх и риск, или?
ПС: ВИЧ не есть заболевание, лишь вирус, переходящий а СПИД (т.е. побочный эффект, как и при гриппе к примеру, со смертельным исходом) Но уже сегодня есть медикаменты, позволяющие с ВИЧ жить долго и счастливо.
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* Валентин
Re: Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7402
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну при страховании изменится только что за деньги, а так также на свой страх и риск, или?


Лечение гражданина не являющегося субъектом ФСМС больнице фонд просто не оплатит, как я понимаю.
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