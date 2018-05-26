dandiv Re: На дороге в Затобольске пришлось бросить машину - проехать... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 583

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:25 Просто сейчас активно ведется ремонт на Алтынсарина и Абая в районе Гагарина-Лермонтова, так вот судя по громадной куче земли на Абая там под дорогой меняют трубы (кольца) чтобы вода беспрепятственно с одного участка лога под дорогой протекала в следующий, в эти дни уже обратно землю сгребают (подходить не подходил - грязь месить не охота). По Алтынсарина накопали ям под колодцы и горизонтальным бурением между ними проходят - меняют водопровод, но возле лога тоже огромные кольца стоят, похоже тоже под дорогой будут трубы между участками лога менять. Лог от Алтынсарина до Дулатова недавно очищали, вот и думаю вроде как чистят лога, а не засыпают... а оказалось то не везде