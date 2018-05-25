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§ NG.kz
О гос.символах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32701
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш последний звонок,пока с трибуны идут патриотичные речи,на земле.......
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§ Сергей_я
Re: О гос.символах
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как страна относится к детям, так и дети к символам этой страны...
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§ лимон
Re: О гос.символах
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 691
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 25.05.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
никогда не понимал такие флажки, то в машинах навешают, то вот на выпускном
что они означают? :-x
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§ 112
Re: О гос.символах
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Туфли что ли у малолеток неправильные?
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§ УВП акимата
Re: О гос.символах
УВП акимата


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.05.18
Отправлено: 26.05.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Тамир!
Благодарим Вас активную гражданскую позицию.
Для детального разбирательства и принятия мер в соответствии с действующим законодательством РК просим предоставить информацию, в какой школе была сделана данная фотография.
Электронный адрес: politika@kostanay.gov.kz
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§ Обликоморале
Re: О гос.символах
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
УВП акимата:

Доброго времени суток.
Очень хорошо, что на форуме появились в качестве форумчан представители акимата. Это радует.
Но вот вопрос. Вы только на такие факты будите обращать внимание?
Или и на другие злободневные ( например, как в соседней ветке про дорогу в Затобольске) тоже?
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§ elektron
Re: О гос.символах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
про дорогу в Затобольске)

Не в Затобольске, а в Тобыле! :-P
Родных названий уже не знют :lol:
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§ Обликоморале
О гос.символах
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:47
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