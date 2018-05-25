Обликоморале Re: О гос.символах #5





(Пользователи) Сообщений: 4532

Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:14 Цитата: УВП акимата:

Доброго времени суток.

Очень хорошо, что на форуме появились в качестве форумчан представители акимата. Это радует.

Но вот вопрос. Вы только на такие факты будите обращать внимание?

Или и на другие злободневные ( например, как в соседней ветке про дорогу в Затобольске) тоже?