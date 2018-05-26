/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 750 из 751«1...748749750751»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю некоторым форумчанам расслабиться..
Как то они напряглись особенно и старательно..
Или старательно и особенно, кому как..
Макдональсики..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так же сегодня вариант пицца домашняя..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картошка со вчерашним Турпаром..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного опщего плана на второй нашей квартире
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жизнь идет и она к сожалению не бесконечна..
Иногда маленьки радости должны заполнять ее, вместо того чтобы изрыгать какие то личные амбиции, какие то обиды и непродуктивные выводы..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Немного опщего плана на второй нашей квартире

Газетки на первой остались? Так прошмонал бы соседсие почтовые ящики, а то как-то непрактично получилось...
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Племяш уже занял свое почетное место..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, нам никогда не будет Шестьдесят, а лишь четыре раза по Пятнадцать!
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:21
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно флуд и оффтопик переименовывать в инста & ок :lol:
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и к делам мирским..
Сегодня после недели наконец то сделали сетки на балконы на двустворки..
Наверно придется сейчас поработать..
Сетки метр на метр сделал..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Придется отковыривать эти дощечки..
Чтобы поставить пластиковые держалки сетки..



Боже, балкону уже лет 15 моему и до меня это никак не доходило, стекла снимал и сетки ставил..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не забывайте, кто хочет ставить такие сетки на балконе, желательно чтобы был шкафчик без сеток.
Для вытряхивания всяких пледов, ковриков и кому то пыль от пылесосов как нибудь вечерком..
Профайл

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Можно флуд и оффтопик переименовывать в инста & ок

Лучше в Марик и Со :lol:
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Можно флуд и оффтопик переименовывать в инста & ок

Это нужно спросить у автора темы у ника Ветера..
Ведь он придумал Флуд..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 750 из 751«1...748749750751»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: 112, Алиса, Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 2
Всего: 101

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх