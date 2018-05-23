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Директор пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Стучать будишь наверное вместе с бываловым ?
Не зря же только вы этот вопрос поднимали.
Если что, пиши сразу в Гаагу.

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты , мне мяса зажал в 2016 году , нырнул под " корягу " и был таков , но ладно не в обиде на тебя . Трудно тебе тут придётся , татарка задавит тебя , не сдавайся и не болей !
;-) :lol: :lol: :lol:

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас зарегинишься под своим именем и фамилией и будет тебе счастие..

Как знать? Я уже боюсь тут писать. Вон тебе табельку в соседней ветке скинул, со списком нарушений (с переводом) и штрафами. Заблокировали ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как знать? Я уже боюсь тут писать. Вон теб

Тебе то чего бояться..
Так, они иногда просто любят показать другим, что типа и полноправных банят, и даже иногда Уважаемых стирают, но только затем, чтобы показать "что они ко всем одинаково относятся"..
Ну сегодня тебе влепили, это так, показуха просто для остальных..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Про обиды и разборы , это про меня в " Деревеньке " ? Так и писал бы там . :-o

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Я тебя хорошо запомнил .

§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Про обиды и разборы , это про меня в " Деревеньке " ? Так и писал бы там .

Ничего подобного я и не думал, но тоже извини если что ;-)
Это юмор был (шутка), перефразировал просто.


[Исправлено: elektron, 23.05.2018 - 18:29]
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Meine Welt liegt in schwarz weiß - шуток не приемлет .

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прощай Марик , дави их тут всех . ;-) :lol: :lol: :lol: Цитата:
112:

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,теперь пухленькая персона будет здесь фестивалить один :lol:
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