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§ NG.kz
Разрыли траншею, закопали как попало
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32661
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так сейчас выглядит сквер, что находится за ДВД.
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* Застройщик
Re: Разрыли траншею, закопали как попало
Застройщик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 05.10.10
Отправлено: 23.05.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально известный долгострой...

[Исправлено: Застройщик, 23.05.2018 - 09:58]
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