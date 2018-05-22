/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 740 из 741«1...738739740741»
Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 15:08
Комментарий удален модератором.

Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
семи ников на дню..

С одного пешу, окстись... мерещится тебе.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
одного пешу, окстись... мерещится тебе

Что то у вас стиль смотрю один и тот же, как пЕсать..
Скорее чесать..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда зарегинишься или будешь песать с одного ника, тогда поверю, что пешишь именно ты..
Профайл

рудничанин
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Региненный так не будешь, с семи ников на дню..


последний день п..ь без правил.
потом будешь пушистый нурлыкун.

Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
тогда поверю

Да с чего ты взял, что я перед тобой оправдываюсь? Это от лукавого всё, мерещится тебе... Мне вообще "до лампочки" - веришь ты иль нет.
Цитата:
112:
Скорее чесать..

Ну так почеши, кто те не даёт-то? 8-)

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Мы с тобой ещё встретимься 8-)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Поматросили и выбросили как говорится..
Попантовались и ладно..
Шкафчик то закрытый с этого выхода..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такой вот дивный механизм сверху и держит эту дверь в запертом состоянии..



Пробовал открыть дверь отсюда, разбегался, ударялся головой, без толку..
Профайл

Вайпер .
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 22.05.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я хорошо , запомнил , что ты мне писал , остальное додумай сам .
8-)

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и снова о делах мирских..
Купил для клиентиков такой вот смарт тв с Украины..



По счету уже третий их телевизер, только первые два были 32е..
Ну зарекомендовали себя отлично, тем более цена что ни на есть совсем смешная для 43го..
Будем делать распаковку..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как видим Леонардо ди Каприо смотрится на этом тв более чем убедительно..



Совсем как я в молодости..
Профайл

Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Шкафчик то закрытый с этого выхода..

А на дверке шкафчика написано "Вход"...
Цитата:
112:
такой вот дивный механизм с

Кому дивный, а кому - обычный электромагнит.
Цитата:
112:
разбегался, ударялся головой, без толку..

Думал - отпустит? Теперь ты сам убедился.

Директор пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 06:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Завязывай намектать-анонимом, не я подписываюсь, можешь у админов поинтересоватся.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12035
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 09:30
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 740 из 741«1...738739740741»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 5
Всего: 203

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх