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§ NG.kz
Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31853
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.03.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опубликовано обращение педагогов с просьбой переименовать Затобольск в Тобыл. Скан прилагается!

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[Исправлено: Volkov, 18.03.2018 - 08:34]

§ Медный
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.03.18 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Начнём с вас, а там посмотрим. Если что во флуд
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* Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10456
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С "инициативной группой" есть вопросы.
Правила учёта мнения населения при переименовании
В тексте ни слова про "инициативную группу" и её количественный состав. Почему именно 28 человек? Почему именно они?
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
де Рудный и где Затобольск...
С тебя печать спросили? или ты

Хех..
При чем тут Рудный?
Я коренной костанаец и прописан в Костанае на Аль Фараби 45 к слову..
И печать ты требовал с тех кто за..
А теперь увидев не какого то учителишку женщину, а меня с гражданской позицией, нечего сказать?
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Да и мнение учителей одной школы - это не мнение всех педагогов Затобольска. Кроме того, данное

Хорошо..
Покажи эти мнения и эти фамилии!
С печатями как попросил Тов. Медный..
Неужели их нет?
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Карамерген
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему именно 28 человек
Патамушта панфиловцы! А учителя, потому, что рабы - бюджетники. Так и Социалитическую переименовывали. Акимат приказал оформить обращения коллектива под видом инициативы снизу. Теперь Кубеева, прости Господи..

Андрей
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята привет, Вы что не понимаете? С переименованием Затобольска в город Тобыл произойдёт очень много хороших дел. С одной стороны теперь построят дворец, с другой стороны плавательный бассейн, с третьей - консерваторию, ну а с четвёртой- обязательно обсерваторию.

1952/Доктор СИЗО
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!




Отправлено: 18.03.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Начнём с вас, а там посмотр

почему с меня? Я рядовой читатель НГ. А ты, с группой приспешников, круглыми сутками, мявкаешь на форуме. Пытаетесь доказать уже для вас недоказуемое. Даже 112-й совершил благородный поступок. Своим хвостиком печать поставил. Честь ему и хвала!!!
Три Докучаевки в области. Куда же смотрели прежние коммуняцские ономасты???

§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Аль Фараби 45 стоит практически перед Тобыловкой, и на одной практически улице..
А Тобыловка за Тоболом..
Я практически Тобыловец..
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* Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я практически Тобыловец..

почему не тобылчанин? :oops:
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
почему не тобылчанин?

По русски вроде на Ец заканчивается.
Костанаец, Курганец, Екатеринбуржец..
Германец, Епонец..
Чтоб быть толерантным..
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* Алиса
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4021
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.03.18 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
среди комментов в ВК КН есть видео - 6 минут начала "голосования"))) веселуха и показательное согласие большинства ))))
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
веселуха и показательное согласие большинства ))))

Если б было меньшинство, я бы обязательно приехал на поддержку!
Я - Мереке Заканович, с активной гражданской позицией!
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* Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10456
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей:
с четвёртой- обязательно обсерваторию.

И будут Нью-Васюки! Тьфу, Жана-Тобыл!
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§ 112
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
112


(Пользователи)
Сообщений: 10197
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.03.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, так там еще и районом стал..
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* Victor Yang
Re: Обращение педагогов о переименовании Затоболовки!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10456
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.03.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
среди комментов в ВК КН есть видео - 6 минут начала "голосования")

Посмотрел. Половина собравшихся против, судя по недовольным возгласам и жидким аплодисментам первому участнику инициативной группы. А то что журналисты Ленинского Пути назвали инициативной группой - это собрание местного сообщества. Ленинский Путь такой Ленинский Путь...
Кстати, председатель собрания (ну или кто эта женщина, которая вначале говорила) неправильно название сказала -с ударением на О, тогда как в казахском языке ударения ставятся на последний слог.

[Исправлено: Victor Yang, 18.03.2018 - 17:04]
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