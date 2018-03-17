Цитата: Медный:

де Рудный и где Затобольск...

С тебя печать спросили? или ты

Хех..

При чем тут Рудный?

Я коренной костанаец и прописан в Костанае на Аль Фараби 45 к слову..

И печать ты требовал с тех кто за..

А теперь увидев не какого то учителишку женщину, а меня с гражданской позицией, нечего сказать?