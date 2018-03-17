yudjin Re: Обращеие педагогов о переименовании Затоболовки! #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5164

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:15 Это не обращение - это первое отделение представления ономастического цирка... вторая - завтра в Золотом колосе.... там будет цирк с аншлагом, ведь на этой неделе артисты и массовка в рабочее время (15.00) уже прорепетировали представление - добровольно-принудительно заставив согнать подневольных бюджетников в количестве 10 человек от каждого учреждения и предприятия в зал... видимо они же и завтра будут изображать ономастический оргазм. А идёт всё, отнюдь не от народа, а из известного места на букву А.

Представление будет такое же как и с ул.Калинина... когда подневольные под сверлящим взглядом начальства будут тянуть ручонки за всё, что не скажут... ведь у одних раболепие и чинопоклонение в крови, у других - боязнь потерять работу.



Беда и весь трагикомизм ситуации в том, что многие из этих людей - лицемерно плюются по кухням на весь этот бред, но вынуждены "улыбаться и махать" на цирковых представлениях, заманенные "пряником" мифических перспектив города Тобыла.



Сначала было думал тоже пойти... но когда узнал про акиматовские собрания, про писанину подневольных бюджетников, про репетиции сходов и принудительные сборы подписей... неее в таком цирке я не участвую... к тому же уже всё давно решено в другом месте.... и сход завтра будет только комичной формальностью... возможно и выпуском пара, вносящим очередной раскол среди людей... но настолько оргазмирующая власть этого не понимает... а когда поймёт будет поздно!



[Исправлено: yudjin, 17.03.2018 - 21:22]