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Куратор темы: Валентин
ТАНОМИ
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 04.03.18 - 16:53
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.03.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

есть дебаты данного субъекта с женщиной, по этому же поводу... он походу в школе с бывалым водился :lol:
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§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.03.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


снова наш любимец
:-)
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§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.03.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


денег для изучения казахского языка нет, мессир!
а английский в школах продвигают, курсы организуют, печатают метод. материалы - за спасибо? :-x

4000 экземпляров это успех "на безрыбьи" :oops:

Извиняюсь конечно, но дядька в конце сказал, что казахская культура в Казахстане, это культура "селюков" (считай дословно) :-x
я с ним не согласен

[Исправлено: Медный, 14.03.2018 - 20:04]
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7323
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 15.03.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Извиняюсь конечно, но дядька в конце сказал, что казахская культура в Казахстане, это культура "селюков" (считай дословно)
я с ним не согласен


А с чем не согласен именно?

На мой взгляд, это очень заметно - что когда говорят про национальную культуру, всегда подразумевается "возврат к истокам" и дремучий ревизионизм.
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§ Медный
Re: Про кириллицу и латиницу
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 16.03.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
А с чем не согласен именно?

Несогласен с тем что: то что выдают за "культуру" является истинной культурой.
По мне культура не является застывшим слепком древних времён...
следовательно. Казахи живущие в городе являются носителями казахской культуры.

Или у нас тут деление с присутствием "реднеков", "диксилэнда" и тру-носителями культуры?
Собственно, вопрос ёмкий, и тезисно я попробовал ответить :-)
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