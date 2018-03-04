Цитата: Медный:

Извиняюсь конечно, но дядька в конце сказал, что казахская культура в Казахстане, это культура "селюков" (считай дословно)

я с ним не согласен



А с чем не согласен именно?



На мой взгляд, это очень заметно - что когда говорят про национальную культуру, всегда подразумевается "возврат к истокам" и дремучий ревизионизм.