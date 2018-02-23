гость Re: Флуд и оффтопик часть 3 #10044







Отправлено: - 16:42 И о Момышулы на Кубе ; кубинский министр обороны Рауль Кастро пригласил Бауыржана Момышулы на остров Свободы. Вскоре он отправился туда в составе большой советской делегации. Но все внимание принимающей стороны было приковано только к Момышулы. Ему оказывались особые почести. Например, когда он входил в помещение, все присутствовавшие вставали. Где бы ни появлялся Бауыржан Момышулы, его всюду встречали с восторгом. Газеты и журналы на первых полосах печатали его фотографии.



Так незаметно пролетели десять дней. Когда настала пора возвращаться домой, началось самое интересное. Кубинские военные подняли вопрос о том, чтобы продлить пребывание Момышулы еще на месяц. Они хотели, чтобы их кумир читал лекции в военных вузах Кубы. В ответ Бауыржан Момышулы заявил, что управится и за 10 дней, а больше задерживаться не может – его ждут свои курсанты. Кстати, в московском военном училище он вел курсы «Выход из окружения без потерь» и «Ведение ночных боев в наступлении». Эту тему Момышулы знал очень хорошо. Пять раз он выходил из окружения, сохранив боеспособность своего батальона. Причем со сверхважными разведданными. Например, в первый же день на фронте Бауыржан Момышулы, взяв самых опытных бойцов, подобрался ночью к одной из деревень, занятых врагом, и меньше чем за час уничтожил три сотни фашистов.



Несмотря на то что вся Куба встречала Момышулы как героя, в советских газетах об этой поездке не было написано ни слова. Кстати никаких , любимых тобой Цитата: 1952/Доктор СИЗО:

С танковых пулемётов .

