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1952/Доктор СИЗО:
Однажды, наперекор своему начальству, он одну роту оставил на занимаемых позициях. Две других роты, хорошо оснащенных станковыми пулеметами, спрятал на флангах в подлеске. Гитлеровцы, произведя разведку, увидев столь малые силы на позициях. смело пошли в атаку
Это ты сам , придумал , тактик ? Ты хоть на одном тактическом занятии присутствовал ? "Спиралью я это называю потому, что все бои панфиловцев под Москвой характерны тем, что дивизия перерезала путь, отскакивала в сторону и увлекала за собой противника, отводила его километров на 10. Потом рывком снова становилась на его пути, снова уходила. Такими маневрами силы противника распыляются, наши части снова выходят на большак. Это изматывание противника и давало выигрыш во времени", - описывал свою тактику Момышулы. Если кратко, суть тактики Момышулы заключалась малыми силами против многократно превосходящего по силам противника.