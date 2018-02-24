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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
был ты них наверное,

На концерт Бабкиной с Кобзоном , в ГКД , ходил там всё и увидел , а вы что подумали ?Цитата:
07Litra:
защищал АНГОЛУ

Ты , забыл , что ли , я ж в стройбате на Майлина , который в здании 8 школы был , служил , это обычная практика тех времён, :lol:

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
через КПП?

Нет , там его , есть двери небольшие - несколько штук разных , мы туда цемент в мешках носили , когда Москву 400 ремонтировали . ;-)

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.02.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
выходили на пенсию в 42 года.

Не , я в очереди за гречей видел и в 36 лет , а тётя тут одна на одном этаже со мной живёт , та в 40 лет сподобилась и с 1984 года , государство разоряет . :-x

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9311
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Ты , забыл , что ли , я ж в стройбате на Майлина , который в здании 8 школы был , служил , это обычная практика тех времён,

и тут я не понял толи смеяться от шутки,толи смеяться от нахлынувших воспоминаний... в конце 80-х,к "химстрою" была прикомандирована рота стройбата. одним взводом командовал русский пацан,другим-грузин... и базировались они,кажется,в 8-й школе...
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9311
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.02.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
я в очереди за гречей

за полярными кругами,за афганскими горами, годы быстро проходили... кому год за два засчитывали,кому год за три...
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у Доктора - спросить.

В душе сквозняк, и жизнь твоя, кажется чужой харкотинкой, более того, а вокруг тебя конвой в белых полушубках горячие бараньи ноги хватает, обжигается. От него , только такое и услышишь .

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13417
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня,у нас в деревне,собаки были самые -
счастливые. Их тоже в магазин - пускали.


Исполнился ровно 1 год,со тня открытия
Собачьего магазина.Сами собаки наверное
еду себе - выбирали... :lol: :oops: :-P
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