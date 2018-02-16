Цитата: 1952/доктор СИЗО:

хочешь от него чего то добиться в постели.



Дохтер,эта миссия для Марика невыполнима.

Сами посудите в его коммуналке квартире чел 30 родни проживает,тут уж не до интима.

Да и с весом избыточным тяжко ему в этом деле.

Жалко конечно бедолагу