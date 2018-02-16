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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.02.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:
на мусорку ходил?

зачем так грубо? Галина Осиповна, его любовница принесла. Тарелку мужу. Тарелку Марику. Все по справедливости. Кормить нужно хорошо мужика, если хочешь от него чего то добиться в постели. Марик не подведи форумчан!!!! 8-) :-o :oops: :-P :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рудничанин:

на мусорку ходил?

Хех..
Ты блины только на мусорке видишь?
К твоему сожалению и к своему счастию у меня только свое приготовленное и в мусор мы блины не выкидываем, так что не стой в очереди там..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 16.02.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да мало собрали на сорок человек.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я буду жарить блины и добавлять потом туда творог..
Объедение..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый блин..
Блином..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он красавец..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.18 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/доктор СИЗО:
хочешь от него чего то добиться в постели.

Дохтер,эта миссия для Марика невыполнима.
Сами посудите в его коммуналке квартире чел 30 родни проживает,тут уж не до интима.
Да и с весом избыточным тяжко ему в этом деле.
Жалко конечно бедолагу :-(
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот сопственно день Масленницы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.02.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Жалко конечно бедолагу

Как день Валентина?
Не путать с днем Уважаемого, а то по запарке станешь голосовалки ему сочинять..
В смысле как день 14.02?
Кого жалела и кого любила?
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.02.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чехия победила Канаду по б.
ждем через два часа наших. с командой Трампа.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.02.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотрим демократия против России.
пока наши один ноль. второй период.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.02.18 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два ноль пока писал.

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 17.02.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за 0,3 секунды до окончания второго периода
Ковальчук забил. три ---ноль.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9458
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.02.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и в масленницу не грех откушать и рыбу..
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1767
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 18.02.18 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
модератору, привет!
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