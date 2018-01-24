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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи)

Отправлено: - 12:15 Цитата: 1952/доктор СИЗО:

тебе тоже нужен льготный кредит?

Хех..

А нафига мне он?

Мне и так дадут если надо без процентов, вот брал 550 штук, на той неделе расчитался, год с чем то пользовался..

Сейчас на закрытие кредитов буду наоборот работать.

Наличные деньги сейчас нафик не нужны практически..

Все что нужно, дают в рассрочку..