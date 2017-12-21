Цитата: Товарищ Ын:

Не понил. Это приглашение?

Не понил. Это приглашение?

Да, тибя ждиот ляжка медвед

Для 112-го пишу отдельно, если ещё не достал. За медведятину скорее всего барыги продадут собачатину, кенгуру или вонючего чимкентского козла. Этот вариант будет самый лучший. Если реально будет медвед, (в чем я сильно сомневаюсь, так как ни один пограничник в здравом уме такое не пропустит без сан заключение, а никто его не даст) то на всякий случай напиши записку что ел и образец сохрани замороженный для больничной лаборатории. Так быстрее поймут от чего тебя вылечивать. Сайты барыг и жуликантропов могут копипастить любые тексты. Как бывавший на Камчатке, в краю медведей если что непуганых и пуганых, медвежатину не едят. Но некоторые из интереса пробовали. Больше всего в рассказах об этом сколько вымораживали, варили, и дезинфицировали. На вкус дерьмо. жрет тухлую дохлую рыбу, и всё что найдет дохлое в реках и рядом. Нюх у него лучше собаки, и по реке запах чует за несколько км.

Так что будь здоров.

По теме пишу, окорочка страшненькие огромные замороженные видел по 43 рубля.

Естественно брать не стал, хотя и в супермаркете. Сахар упал до 26,90. Не везде, но есть новогодние распродажи. Работают доп кассы, кассы экспресс, кассы без кассира, Впереди шесть дней, когда можно сделать продажи в огромных объемах. Потом будет провальный месяц январь, крупные это понимают, у них если есть ход для цен (и голова), они делают.



Цитата: Wiвép.:

На " три гуся " , нарвёшься , и не за такие вещи отправляли .

Фуражку с кокардой в ближайший вольер к служебным собакам положи, пусть полную навалят! Хоть у собак праздник будет!

