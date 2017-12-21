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§ NG.kz
Шопинг в стиле «бешеной собаки»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.12.17 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не надо меня поправлять - мол, наступает год Желтой Земляной Собаки. Животное из китайского календаря - одно дело. А тот, кто начал производить закупки к Новому году, если он не миллионер, должен откопать в себе именно способности бешеной собаки из поговорки.
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§ 112
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
112


(Пользователи)
Сообщений: 8288
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.12.17 - 04:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, вот первый же сайт открыл о пользе или вреде и тут:

Медвежатину считают хорошим источником белка. Стоит заметить, что живущий в дикой природе медведь питается не загрязненной в экологическом плане едой – это дикий мед, мясо без примесей, рыба, кора, ягоды, травы. Он старается накопить побольше жира и питательных веществ, которые затем помогут ему пережить многомесячную спячку. За лето мясо медведя обогащается при таком рационе неплохим набором витаминов, микроэлементов, аминокислот, за счет чего и обеспечивается его польза при употреблении в пищу.

Диетическим продуктом медвежатину сложно назвать – в ней много холестерина.

Опасна ли медвежатина

Иногда можно услышать и такое мнение, что медвежатина вредна и обед из нее может привести к непредсказуемым последствиям.

Основной вред медвежьего мяса, пожалуй, в том, что при его употреблении в пищу можно подхватить такое заболевание, как трихинеллез. Оно вызывается паразитами – круглыми червями-нематодами. Заболевание может возникнуть из-за любви едока к полусырому мясу, приготовленному «с кровью». При тщательно проведенной тепловой обработке риск заражения близок к нулю."

Но я то мясо с кровью и не ем никогда..
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§ Vital
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5243
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Ты вот интересный такой. С какого .... Мы должны помогать какой то Олеси из мухосранска. Ты не путаешь не че? Тут уже есть рубрика где жители Костаная помогают своим землякам живущими тут. Детям инвалидам.
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Товарищ Ын
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 25.12.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пару кг, чтобы всем попробовать кто будет..


Не понил. Это приглашение? :-)

§ Серый волк
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.17 - 02:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
Не понил. Это приглашение? :-)

Да, тибя ждиот ляжка медвед :lol:
Для 112-го пишу отдельно, если ещё не достал. За медведятину скорее всего барыги продадут собачатину, кенгуру или вонючего чимкентского козла. Этот вариант будет самый лучший. ;-) Если реально будет медвед, (в чем я сильно сомневаюсь, так как ни один пограничник в здравом уме такое не пропустит без сан заключение, а никто его не даст) то на всякий случай напиши записку что ел и образец сохрани замороженный для больничной лаборатории. Так быстрее поймут от чего тебя вылечивать. Сайты барыг и жуликантропов могут копипастить любые тексты. Как бывавший на Камчатке, в краю медведей если что непуганых и пуганых, медвежатину не едят. Но некоторые из интереса пробовали. Больше всего в рассказах об этом сколько вымораживали, варили, и дезинфицировали. На вкус дерьмо. жрет тухлую дохлую рыбу, и всё что найдет дохлое в реках и рядом. Нюх у него лучше собаки, и по реке запах чует за несколько км.
Так что будь здоров.
По теме пишу, окорочка страшненькие огромные замороженные видел по 43 рубля.
Естественно брать не стал, хотя и в супермаркете. Сахар упал до 26,90. Не везде, но есть новогодние распродажи. Работают доп кассы, кассы экспресс, кассы без кассира, Впереди шесть дней, когда можно сделать продажи в огромных объемах. Потом будет провальный месяц январь, крупные это понимают, у них если есть ход для цен (и голова), они делают.
:-)
Цитата:
Wiвép.:
На " три гуся " , нарвёшься , и не за такие вещи отправляли .

Фуражку с кокардой в ближайший вольер к служебным собакам положи, пусть полную навалят! Хоть у собак праздник будет!
:lol:
Профайл

иннусик
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»




Отправлено: 26.12.17 - 02:55
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Шопинг в стиле «бешеной собаки»
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9269
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.12.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как интересно все с ветки разбежались. :-)
Цитата:
Vital:
Ты вот интересный такой. С какого .... Мы должны помогать какой то Олеси из мухосранска. Ты не путаешь не че? Тут уже есть рубрика где жители Костаная помогают своим землякам живущими тут. Детям инвалидам.
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Не, мы заставлять не будем! ;-)
Я просто понимаю, что собаку спасти для неё святое, и в долг залезет, на НГ без копейки будет но сделает. Такая. И куда перечислять сейчас не пишет, хотя спрашиваю куда.
Вот такая. Кстати история очень сильная. После качественного ВУЗа с высшим музыкальным уехала в Питер. В его самый развитый и чуткий музыкальный мир. Спасла котёнка, ездила с ним на море жила в заповеднике, котейка вырос в самого умного кота на свете, я людей не много таких умных видел. Это Питер! Это тусовка лучших сливок музыкальной среды. И уехала в Севастополь! В весну этого города! Такой отважный характер! :-) И сейчас делает чудеса в театре.
Если об этом написать будет очень интересный рассказ! С энергией Питера, питерских коллективов и энергией Севастопольских улиц! Это очень заманчиво написать, но я не смогу передать всего этого! Для этого нужны профи в этой сфере. Хотя сюжет хоть фильм снимай! Очень сильная история, и на Камчтку в вулканы до кучи!
Ладно не буду отрывать от ваших помидоров с оливьями!
:lol:
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