Volonter Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1305

Регистрация: 15.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:21 Цитата: olegggon:

"Центр коммунальных платежей", а не услуг

Да нет, всё тут верно. Именно услуг. Платить ты будешь коммунальщикам, а эти господа просто оказывают тебе услугу, передавая твою денюжку конечному адресату за небольшое вознаграждение.

Назрела идея - снять кабинет, поставить ноутбук с выходом на Каспи.кз и за небольшую мзду принимать платежи! Главное вывеску на латинице приколотить...