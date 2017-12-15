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§ NG.kz
Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, инцидент произошел 14 декабря 2017 года в городе Аркалык по улице Майкутова в пятиэтажном жилом доме.
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Народный контроль
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, в подъезде и квартире наблюдалось сильное задымление, вследствие чего прибывшим на место пожарным-спасателем старшим сержантом гражданской защиты специализированного отряда № 2 города Аркалык Ыскаком Жандосом были приняты оперативные меры по эвакуации газового баллона на улицу и его тушению.

Вот такие наши деды, такие же бесстрашные и выиграли Великую Отечественную войну !

33
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К ордену его!

Вова
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ыскака Жандоса к премии, настоящий герой!

§ сайлау курманов
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
про какого дедушку ? этот пожарник еще молодой парнишка , кстати ночью загорелся сарай у моей соседки Тимофеевны , от лампочки задымился картонный потолок и 40 курей задохнулись ,
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§ drakon
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12858
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
этот пожарник еще молодой парнишка

ПожарнЫЙ этот парнишка - называется.
А пожарнИК - это Тимофеевна... :lol: :oops: :-P
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§ сайлау курманов
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне прощается , английский захотелось на старости лет овладеть , голова кругом идет...
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07
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 21:14
Комментарий удален модератором.

ХХХ
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
про какого дедушку ? этот пожарник еще молодой парнишка , кстати ночью загорелся сарай у моей соседки Тимофеевны , от лампочки задымился картонный потолок и 40 курей задохнулись ,

завтра поминки?
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