/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 639 из 639«1...637638639
Куратор темы: drakon
Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:
Дело не во вкусе - в качестве

Так при немцах и качество было, а как отжали и качества не стало.

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
а как отжали

А то , испортили всё . :-x

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.17 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цена на Автогаз - поднялась.
Они думали и с конфетами -
так будит. Неее :lol: :-o
Профайл

1952
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 14.12.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Цена на Автогаз - поднялась.
Они думали и с конфетами -
так будит. Неее :lol: :-o

как перестал тырить фото у поляков, и как свои в деревне выставлять.Ни одного комментария за неделю. Хоть Барбару подключай к этому делу.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12844
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952:
Ни одного комментария за неделю.

Это Ёлка - не Искусственная,как в МП Костанай

Стоит на кольце,в центре деревни...
Доктор,а как бы тут Прекрасно Лошадь-
смотрелась,не находите?... :lol: :-o :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 639 из 639«1...637638639
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 2
Всего: 190

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх