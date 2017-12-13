Цитата: 112:

Тем более я всегда прав.

Имя мое свято.

Честь моя безгранична чиста.

Авторитет неприкасаем..

Доктора! Есть среди нас доктор? И ещё мне интересно - почему тебя за враньё не выкидывают? Что, на Форуме нужен свой ковёрный? Или даже целая толпа их - Героический Внучок, Побывалый, Кайрат Бегун, Вчекушка, Хохол и т.д.? Вот зачем ты здесь? Только для набрасывания на вентилятор и выкладывания своей жрачки...